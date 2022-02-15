وكيل "تعليم دمياط" يجتمع بمديرى الإدارات لمناقشة خطة الفصل الدراسى الثانى

دمياط معتز الشربينى

عقد الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا بمديري الإدارات التعليمية بحضور مديرى عموم المديرية، وذلك لمناقشة الاستعدادات الخاصة ببدء النصف الثانى من العام الدراسي 2021/2022

وأكد "وكيل الوزارة" أن جميع مدارس المحافظة الابتدائية سوف تعمل بنظام اليوم الكامل باستثناء المدارس المستضيفة التي تعمل بنظام الفترتين، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للطلاب والمعلمين، موضحا أنه من خلال متابعاته للعملية التعليمية في النصف الأول من العام الدراسي كان هناك عدة سلبيات تم تداركها لانتظام العمل، وحتى يستطيع الطلاب تحصيل المعرفة والمعلومات بشكل كامل وفق المناهج الدراسية.

ووجه "وكيل الوزارة" باستكمال تعاقد المعلمين بالحصة في الإدارات التي بها عجز معلمين حتي لايكون هناك عجز بالمواد مع بداية النصف الثاني ، مشددا علي الانتهاء من صرف حوافز رياض الأطفال والصفوف الأولي المستحقة خلال الشهر الحالي ، كما وجه "وكيل الوزارة" بتشكيل لجنة من التوجية المالي والإداري والمتابعة لمراجعة جميع أعمال الكنترولات بمدارس التعليم الفنى.

وخلال الاجتماع وجه الدكتور "خالد خلف" مديري الإدارات التعليمية بالعمل علي اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حافظا على حياة وصحة المواطنين والطلاب والمعلمين وجميع العاملين لمواجهة الأوبئة والجوانح الصحية كافة، والانتهاء من توزيع استمارة (الموافقة المستنيره) وهي الاستمارة الخاصة بموافقة ولي الأمر - لطلاب المرحلة العمرية ما بين (۱۰ - ۱۸ سنة) - على تلقی اللقاح لتوقيعها من ولي الأمر والمعدة من قبل وزارة الصحة والسكان بالاضافة ضرورة تطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الفصل الدراسي الثاني والاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم لتحقيق الانضباط اثناء اليوم الدراسي مع ضرورة تفعيل المجموعات المدرسية وفق القواعد والقوانين المنظمة لها.

وأكد "وكيل الوزارة" تطبيق القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعمل، وتوزيع الأنصبة على المعلمين طبقا للمعدلات وفق القواعد المنظمة لذلك ، بالإضافة إلى أن يقوم مدير المدرسة بمخاطبة قسم التطوير بأعطال الأجهزة بالمعامل و متابعة دائرة الصرف لاستلام الأصناف التي ترد بها.

وشدد "وكيل الوزارة" علي الاهتمام بالسجلات الإدارية وإطلاع المدير عليها بصفة يومية و مراجعة الشيتات والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام بالفصل الدراسي الثاني ، موضحا انه علي كل مدير مدرسة يكون لديه سجل بالقرارات الوزارية وذلك للاطلاع عليها ويكون على دراية كاملةبها.

وأكد على ضرورة تواجد الزائرة الصحية بالمدرسة، والتأكيد على ضرورة تطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف و التأكيد على توقيع المتابعين بدفتر الأمن في الساعة الفعلية لدخولهم المدرسة لتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي، مشددا ضرورة التزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية (حضور - انصراف).

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالاستعداد لبداية النصف الثاني من العام الدراسي الحالي والمقرر ان يبدأ السبت 19فبراير 2022.