اليوم السابع
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تدريب أئمة تشاد وروسيا فى مصر.. تفاصيل لقاء وزير الأوقاف مع مسئولى الشأن الدينى بالبلدين

الأربعاء، 16 فبراير 2022 12:26 م
تدريب أئمة تشاد وروسيا فى مصر.. تفاصيل لقاء وزير الأوقاف مع مسئولى الشأن الدينى بالبلدين وزير الأوقاف يلتقى مسئولي الشأن الديني بتشاد وروسيا
كتب على عبد الرحمن

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التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كلا من روشان عباسوف مفتي مقاطعة موسكو ونائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية ، والشيخ إيلدار علاء الدينوف مدير إدارة العلاقات ، ومراد جاتن مدير المراكز الثقافية الروسية بالقاهرة. 
 
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن اللقاء جاء بشأن تدريب أئمة روسيا بأكاديمية الأوقاف المصرية
على هامش أعمال مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثاني والثلاثين بعنوان: "عقد المواطنة وأثرة في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي" . 
 
وخلال اللقاء سلم روشان عباسوف، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رسالة من سماحة المفتي الشيخ راوي عين الدين رئيس مجلس شورى المفتين لروسيا رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية بشأن أوجه التعاون بين وزارة الأوقاف والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية ، وبخاصة تدريب أئمة روسيا الاتحادية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر.
 
وفى سياق متصل استقبل التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد خاطر عيسى رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بتشاد ، بشأن التنسيق لتدريب أئمة تشاد بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر. 
 
وأهدى وزير الأوقاف الضيوف نسخًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف التي تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف.
 
 

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