اليوم السابع
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تحرك أسعار الدواجن عند مستويات 33 جنيها تسليم أرض المزرعة

الأربعاء، 16 فبراير 2022 06:00 ص
تحرك أسعار الدواجن عند مستويات 33 جنيها تسليم أرض المزرعة دواجن
كتب إسلام سعيد

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أعلنت شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية، ارتفاع أسعار الدواجن اليوم في المزرعة عند مستوى 33 جنيهًا للكيلو الأبيض، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 37 جنيها بحسب الأسواق المختلفة.
 
 
أضافت "الشعبة"، فى نشرتها، أن أسعار كرتونة البيض ارتفعت لتسجل مستويات 50.50 جنيه لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة و55 جنيها لكرتونة البيض البلدى، و53 جنيه بيض أحمر، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 59 جنيها حسب الأنواع.
 

تفاصيل أسعار الدواجن

سعر الأبيض 33 جنيها

 
سعر الساسو 39 جنيها
 
 
 
كتكوت  ابيض 6.75-7 جنيهات
 
 
 
كتكوت  ساسو  4-4.25 جنيه
 
 
 
امهات بيضاء 22 جنيها
 
 
أسعار بيع الدواجن والبيض للمستهلك النهائي تختلف بين المحافظات وبعضها، وكذلك داخل المحافظة الواحدة ، بعد إضافة تكاليف النقل ومكاسب التجار.
 
 
 

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