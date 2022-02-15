اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 33 جنيها للكيلو فى المزرعة

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 05:00 ص
أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 33 جنيها للكيلو فى المزرعة دواجن - ارشيفية
كتبت: أمنية جلال

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ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بعد فترة استقرار ملحوظ عند مستويات قريبة من تعاملات أمس، حيث تسجل الدواجن اليوم 33 جنيها تسليم أرض المزرعة، بدلا من 31 جنيها ويصل للمستهلك بسعر يتجاوز 35 جنيها للكيلو بحسب المنطقة، خاصة بعد إضافة مكاسب التجار وتكاليف النقل.

 

سعر الدواجن اليوم تفصيلاً

سعر الابيض 33

سعر الساسو 38

كتكوت ابيض 11.5_11.75

كتكوت ساسو 7.25_7.5

امهات بيضاء 22.5

 

أسعار كرتونة البيض لا تزال تسجل هبطت إلى 48 جنيه لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة 55 جنيها لكرتونة البيض البلدى، و49 جنيه بيض أحمر.


أسعار الدواجن

دواجن

دواجن بيضاء

اخبار الاقتصاد

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