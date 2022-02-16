بوتين يعرب عن أمله أن يثمر لقاؤه مع نظيره البرازيلي عن نتائج إيجابية

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن يثمر لقاؤه مع نظيره البرازيلي جايير بولسونارو عن نتائج إيجابية.
ورحب بوتين، في مستهل اللقاء في الكرملين اليوم الأربعاء بزيارة بولسونارو، قائلا: "آمل أن يكون لقاؤنا مفيدا، لاسيما أن البرازيل تعد أحد شركائنا الرئيسيين، إن لم أقل إنها أبرز شركاءنا التجاريين والاقتصاديين في أمريكا اللاتينية".
من جهته، وصف بولسونارو زيارته إلى موسكو بأنها رسالة للعالم بأن العلاقات بين البرازيل وروسيا جيدة.
وكان الكرملين قد ذكر في وقت سابق أن الرئيسين الروسي والبرازيلي سيبحثان المسائل المتعلقة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتطوير التعاون التجاري الاقتصادي والعلمي التقني والثقافي الإنساني بينهما، إضافة إلى بحث القضايا الدولية.
بوتين يعرب عن أمله أن يثمر لقاؤه مع نظيره البرازيلي عن نتائج إيجابيةالأربعاء، 16 فبراير 2022 02:51 م
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
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عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن يثمر لقاؤه مع نظيره البرازيلي جايير بولسونارو عن نتائج إيجابية.
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