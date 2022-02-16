الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تعود لقائمة اللويدز لأفضل موانئ العالم 2022

الإسكندرية - أسماء على بدر

نجحت مجهودات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، من خلال اتخاذ كافة التنسيقات مع منظمة اللويدز في إعادة إدراج الهيئة على قائمة لويدز لأفضل موانئ العالم الصادر في عام 2021 والتي تعتمد في تصنيفها بشكل أساسي، على حجم تداول الحاويات.



يذكر أن ميناء الإسكندرية قد تم رفعها من هذا التصنيف خلال العامين السابقين ليس بسبب تراجع معدلات الآداء بالميناء، ولكن نظرا للتصور الخاطئ الذي شاب مفهوم القائمين على التصنيف من اعتبار كل من مينائي الإسكندرية والدخيلة كمينائين منفصلين يتبعان كيانين مستقلين عن بعضهما؛ مما أدى الى تقسيم حجم التداول الكلي للحاويات بينهما بدلا من احتسابه بشكل مجمع كحجم تداول للهيئة العامة لميناء الإسكندرية.



وقامت الهيئة بتوجيهات من الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة - باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح ذلك المفهوم وتوضيح أن مينائي الإسكندرية والدخيلة إنما هما تقسيمان إداريان تابعان لجهة واحدة وهي الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.



وقد اسفر ذلك عن إعادة إدراج الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في قائمة أفضل موانئ العالم الصادر في عام 2021 ؛ حيث إشار تفصيل البيان الصادر عن منظمة لويدز بأن ميناء الإسكندرية يعتبر أحد أهم الموانئ في شرق المتوسط، ويتداول 60% تقريبا من التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية.



كما أنه يوجد بالميناء مشغلان رئيسيان لمحطات تداول الحاويات بكل من مينائي الإسكندرية والدخيلة؛ غير أنه من المقرر انضمام مشغل آخر عالمي وهو CMA CGM وذلك لتشغيل محطة تحيا مصر (المحطة متعدده الاغراض على الارصفه من 55-62) والواقعه على مساحه 560 ألف م2 وبطول أرصفة تصل إلى 2,5كم بطاقة تداول تصل إلى 1,5 مليون حاوية مكافئة تقريباً



هذا وقد تضمن البيان الصادر عن هيئه ميناء الإسكندرية أن هناك محطه متعددة أغراض أخرى جاري اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإنشاءها على رصيف 100 بميناء الدخيلة، والتي ستكون قادرة على تداول ما بين 9 الى 11 مليون طن من البضائع المحواة وتصل مساحتها الإجمالية إلى 660 الف م2 وبأعماق أرصفة تصل إلى 18 متر بالإضافة إلى عدد كبير من المشروعات الأخرى التي ستعزز في مجموعها قدرات التداول بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية بشكل كبير عند اكتمالها مما سيجعلها الميناء البحري الأكبر على البحر المتوسط.