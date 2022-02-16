الكنائس تعزى فى وفاة الأنبا يوحنا قلته المعاون البطريركى للأقباط الكاثوليك

كتب: محمد الأحمدى

تقيم الكنيسة الكاثوليكية اليوم الأربعاء، مراسم قداس تجنيز وعزاء الأنبا يوحنا قلته المعاون البطريركى للأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر.

وقدم عدد كبير من الكنائس والشخصيات العامة نعى للأب الراحل وللأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر.

الكنيسة الأسقفية

نعى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الأنبا يوحنا قلته النائب البطريركي للكاثوليك الذي رحل اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس الأساقفة في بيان له: فقدنا قامة فكرية وروحية حيث كان المطران الراحل يشكل حالة فريدة في ثقافته الموسوعية وعطائه الروحي طوال سنوات خدمته بالكنيسة الكاثوليكية معتبرًا فقدانه خسارة للكنيسة العامة.

الكنيسة الكلدانية

نعى الأب بولس ساتي راعي الكنيسة الكلداينة بمصر، رحيل الأنبا يوحنا قلته قائلاَ: "بالأصالة عن نفسه وعن سائر الكلدان في مصر يتقدم الأب بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة الكلدانية في مصر بخالص التعازي القلبية للبطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق وللآباء الأساقفة أعضاء السينودس المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية لرقاد المثلث الرحمات الأنبا حنا قلته المعاون البطريركي الشرفي وراعي كاتدرائية السيدة العذراء".

وتابع في رسالة النعي قائلاً: “نصلي أن يمنحه الله الراحة الأبدية اعطه يارب ونورك يشرق عليه”.

النائب الرسولى للكنيسة اللاتينية

تقدم النائب الرسولي للكنيسة اللاتينية بمصر، المطران كلاوديو لوراتي، ونائبه المونسينيور أنطوان توفيق، وجميع الكهنة، والرهبان والراهبات، وشعب الكنيسة اللاتينية بمصر، وكافة مؤسساتها، بخالص العزاء في انتقال مثلث الرحمات، نيافة الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي الشرفي للأقباط الكاثوليك، مصليين إلى الرب القائم من بين الأموات أن يقبل روحه الطاهرة في ملكوت السموات، ويمنح التعزية للكنيسة الكاثوليكية بمصر.

مجلس كنائس الشرق الأوسط

أرسل القس رفعت فكري، الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، برقية تعزية، لنيافة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، لنياحة نيافة الأنبا يوحنا قلته المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك وجاء نص البرقية:

صاحب الغبطة نيافة الأنبا إبراهيم إسحق أتقدم إلى غبطتكم وللكنيسة الكاثوليكية بخالص التعزيات القلبية لنياحة صاحب النيافة الأنبا يوحنا قلته المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك طالبين تعزيات الروح القدس لغبطتكم وللكنيسة.