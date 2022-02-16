اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 فبراير 2022 01:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يؤكد لشركة التكريك البلجيكية اهتمام مصر بحماية شواطئها من التآكل

الأربعاء، 16 فبراير 2022 12:45 م
الرئيس السيسى يؤكد لشركة التكريك البلجيكية اهتمام مصر بحماية شواطئها من التآكل الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بيتر جان دو نول، الرئيس التنفيذي لشركة التكريك البلجيكية "جان دو نول"، وذلك بمقر إقامة الرئيس السيسى في بروكسل، وبحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية، والسفير المصري في بروكسل وعدد من مسؤلي الشركة. 
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد "التباحث حول آفاق التعاون بين الجانب المصري والشركة البلجيكية، فيما يتعلق بمشروعات تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية، لاسيما على البحر المتوسط".
 
وأشاد الرئيس بمستوى التعاون القائم مع الشركات البلجيكية بشكلٍ عام على صعيد المشروعات التنموية وتطوير البنية الأساسية، مؤكداً تطلع مصر لمواصلة هذا التعاون وتطويره مع شركة "جان دو نول"، في ضوء ما تتمتع به من سمعة طيبة وخبرة فريدة في مجال التجريف والتكريك، أخذاً في الاعتبار اهتمام مصر البالغ بحماية الشواطئ على مستوى الجمهورية من التآكل، وذلك حفاظاً على سلامة الأراضي والمنشآت والاستثمارات القائمة على السواحل.
 
من جانبه؛ أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "جان دو نول" عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيداً بالفرص الواعدة للاستثمار في مصر، وذلك للاستفادة من تحسن المناخ الاقتصادي وجهود تطوير البنية التحتية التي اضطلعت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى حجم المشاريع القومية العملاقة الجاري تنفيذها في مصر، والذي أصبح يمثل فرصة كبيرة لاستقبال كبرى الشركات الأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات التنموية.

السيسي

الرئيس السيسي

بروكسل

الشركات البلجيكية

عاجل

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يستقبل بمقر إقامته ببروكسل الرئيس التنفيذى لشركة التكريك البلجيكية

الأربعاء، 16 فبراير 2022 12:42 م

الرئيس السيسى يصل بروكسل لحضور القمة الأفريقية الأوروبية

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 02:12 م

الرئيس السيسى يتوجه إلى بروكسل اليوم للمشاركة فى القمة الأفريقية الأوروبية.. كلمة الرئيس تتضمن ضرورة تقديم المساندة لدول القارة السمراء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.. ولقاءات مع الملك فيليب ورؤساء الدول

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 09:13 ص

برنامج زيارة الرئيس السيسى لبروكسل.. أبرزها لقاءات قيادات الاتحاد الأوروبى

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 09:08 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة