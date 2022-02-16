الداخلية تضرب سوق الكيف.. ضبط مواد مخدرة بقيمة 25 مليون جنيه فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الداخلية ضربات أمنية موجعة لتجار الكيف، حيث تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية – لهما معلومات جنائية) تخصصا فى نقل وتهريب المواد المخدرة بكميات كبيرة من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجها على عملائهما ، وإستخدام مخازن سرية بسيارة نقل لتهريبها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وبالإشتراك مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس ومديرية أمن السويس تم ضبط أحدهما حال إستقلاله السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبالتفتيش عثر على (2500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 250 كيلو جرام "مخفاة بمخازن سرية أسفل صندوق السيارة" - مبلغ مالى)، وتقدر القيمة المالية لإجمالى المواد المخدرة المضبوطة (17,500,000 – سبعة عشر مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً).

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدرى الحشيش والأفيون متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ، ومشاركة قطاع الأمن المركزى ، ومديرية أمن الإسكندرية ، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم توجيه حملة مُكبرة مشتركة إستهدفت ضبط تلك العناصر.. أسفرت جهودها عن ضبط (4 عناصر إجرامية – لثلاثة منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة الجيزة) .. حال إستقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، وبحوزتهم (330 طربة لمخدر الحشيش وزنت 33 كيلو جرام - مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة)، وضبط ( إثنين من العناصر الإجرامية – لهما معلومات جنائية – مقيمان بالإسكندرية).. حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، وبحوزتهم (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وضبط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية) .. حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، وبحوزته (90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – واحد كيلو جرام لمخدر الأفيون – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى)، وضبط (3 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة اإسكندرية) .. حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، وبحوزتهم (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (7,000,000– سبعة مليون جنيه تقريباً).

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بالإسكندرية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما ، متخذين من دائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة كرموز، وبحوزتهما (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)..وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون جنيه، فتم حبس جميع المتهمين.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.