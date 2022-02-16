اليوم السابع
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التعليم: تدريب المعلمين يستهدف الارتقاء بمستوى المدرس لبناء طالب قادر على المنافسة

الأربعاء، 16 فبراير 2022 10:00 ص
التعليم: تدريب المعلمين يستهدف الارتقاء بمستوى المدرس لبناء طالب قادر على المنافسة وزارة التربية والتعليم
كتب: محمود طه حسين

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قال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن البرامج التدريبية للمعلمين تقدم بمستوى التميز والريادة بما يحقق الارتقاء بأداء المعلمين بحيث ينعكس ذلك فى بناء جيل معتزا بذاته وفخوراً ببلادة ويحترم الأخر وقادر علي التنافسية بما يحقق رؤية مصر 2030 وأهداف للتنمية المستدامة.

 

الجدير بالذكر أن  غدا الخميس تنتهى إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس ، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انا اخر يوم فى إجازة نصف العام الدراسي الخميس 17 فبراير الجارى ويبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 19 فبراير الجارى.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جاهزية المدارس لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، حيث تم التنبيه على المديريات والإدارات التعليمية بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، مع الحرص على شرح المنهج الدراسى الخاص بالترم الثانى.


التربية والتعليم

برامج تدريب المعلمين

البرامج التدريبية للمعلمين

إجازة نصف العام الدراسي

انتهاء إجازة نصف العام الدراسي

اخبار مصر

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