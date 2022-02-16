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الأوقاف توزع اليوم 3 أطنان لحوم صكوك إطعام بشمال سيناء والوادى الجديد

الأربعاء، 16 فبراير 2022 02:00 ص
الأوقاف توزع اليوم 3 أطنان لحوم صكوك إطعام بشمال سيناء والوادى الجديد لحوم صكوك الإطعام
كتب على عبد الرحمن

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توزع وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، 3 أطنان من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظتى (شمال سيناء - الوادى الجديد)، بواقع 2 طن لمحافظة شمال سيناء وطن لمحافظة الوادى الجديد، وذلك للأسبوع الثانى من بدء مرحلة التوزيع. 
 
وبما يتم توزيعه اليوم يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام 50 طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – الدقهلية  – الإسكندرية– دمياط - بني سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية- شمال سيناء- الوادي الجديد). 
 
وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم. 
 
كما أكدت وزارة الأوقاف عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، لافتة إلى أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمى عن ذلك على موقع الوزارة.

الأوقاف

لحوك صكوك الإطعام

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