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الأوقاف توزع اليوم 3 أطنان لحوم صكوك إطعام بالغربية

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 02:00 ص
الأوقاف توزع اليوم 3 أطنان لحوم صكوك إطعام بالغربية لحوم صكوك الإطعام
كتب ــ على عبد الرحمن

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توزع وزارة الأوقاف اليوم الثلاثاء، 3 أطنان من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة (الغربية)، بواقع (3) أطنان للمحافظة، وذلك للأسبوع الثاني من بدء مرحلة التوزيع. 
 
وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه (47) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – الدقهلية – الإسكندرية– دمياط - بني سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية). 
 
وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم. 
 
كما أكدت وزارة الأوقاف، على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، لافتة إلى أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة. 
 
 

الأوقاف

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