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أكرم القصاص
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الأرصاد: طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأربعاء، 16 فبراير 2022 08:00 ص
الأرصاد: طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات حالة الجو - أرشيفية

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، مائلا للدفء على شمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء:  القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 14 درجات والصغرى 1 .


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