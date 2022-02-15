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شبورة كثيفة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 12:41 م
شبورة كثيفة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل الطقس - ارشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل ، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

- الثلاثاء 15 فبراير 

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

- الأربعاء 16 فبراير:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة

- الخميس 17 فبراير : 

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى
 
- اعتبارا من مساء الجمعة 18 فبراير وحتى صباح الأحد 20 فبراير ، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض فى درجات الحرارة مع نشاط رياح يؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية 
 
 
 

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