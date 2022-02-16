الأرصاد: أجواء شديدة البرودة ليلا وصقيع بوسط سيناء خلال الـ48 ساعة المقبلة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء شديدة البرودة ليلا تصل حد الصقيع علي وسط سيناء وشمال الصعيد وشبورة مائية علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

وتابعت هيئة الأرصاد: هذه الأجواء المستقرة سمة 48 ساعة القادمة علي أن تتبدل الأحوال لتسود حالة من عدم الاستقرار علي معظم الانحاء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية بداية من يوم الجمعة 18 فبراير.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 19 درجات والصغرى 02.