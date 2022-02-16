اليوم السابع
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ارتباك بحركة قطارات الصعيد بسبب خروج قطار ركاب عن القضبان

الأربعاء، 16 فبراير 2022 04:33 م
ارتباك بحركة قطارات الصعيد بسبب خروج قطار ركاب عن القضبان قطارات السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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شهدت حركة قطارات الصعيد ارتباكا بسبب خروج قطار ركاب روسى رقم 1011 عن مساره على القضبان أثناء مروره بمنطقة بنى حدير بين محطتى الواسطى وبنى سويف خلال رحلته إلى القاهرة.
 
وقالت مصادر لليوم السابع، إن الحادث لم يسفر عن إصابات إلا أنه تسبب فى تعطيل وإرباك حركة القطارات على الخط الطوإلى، حيث تم الدفع بأوناش السكة الحديد لرفع عربات القطار التى سقطت من على القضبان وإعادتها إلى مسارها.
 
وأضافت المصادر أنه سيتم استئناف حركة القطارات وإعادتها لمسارها الطبيعى بمجرد الآنتهاء من رفع عربات القطارات الخارج عن القضبان.

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