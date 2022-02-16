إغلاق طريق ترعة سرى باشا بأبو قرقاص لأعمال التأهيل وتبطين الترع

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الطرق والنقل بالمنيا عن تجديد غلق طريق ترعة سري باشا - من الكيلو 19.600 كوبري بلنصورة الأول بالبر الأيمن وحتي الكيلو 20.600 بمركز أبوقرقاص وذلك لمدة شهر اعتبارا من 1 مارس القادم، نظراً لقيام هندسة ري غرب أبوقرقاص بتنفيذ أعمال تأهيل جنابية بلنصورة بناحية طريق ترعة سري باشا - مركز أبوقرقاص، وتم تحديد طريق البر الأيسر لترعة سرى باشا أمام بلنصورة- مركز أبوقرقاص كطريق بديل.

وفى سياق آخر أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ، جولة تفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية المعصرة بمركز ملوي، حيث اصطحب المحافظ، مجموعة من طلاب المدارس من الإدارة التعليمية بملوى وأبوقرقاص ، للتعرف على المشروعات القومية والتنموية الضخمة الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، والعمل على بث روح الانتماء والولاء لدى الطلاب، وذلك ضمن رؤية الدولة لإقامة "الجمهورية الجديدة".

رافق المحافظ، المهندس كريم شاهين المستشار الهندسي بمتابعة المشروعات القومية برئاسة مجلس الوزراء، اللواء أ.ح احمد السايس رئيس المركز، المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم ، المهندس رجب السعيد رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ووكلاء الوزارات للصحة والتضامن والشباب والرياضة وهيئة الإسعاف والابنية التعليمية ونجلاء حمدي المشرف على وحدة حقوق الانسان ومدير خدمة المواطنين وداليا محمد رئيس وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، وممثلي جهاز التعمير ومؤسسة حياة كريمة والبرنامج الرئاسي والجهات المعنية.

قال المحافظ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حريص على تقديم كافة الخدمات التي من شأنها توفير حياة كريمة لكافة فئات المواطنين، من خلال تلك المشروعات التي تشهدها أرض محافظة المنيا، كما حث المحافظ، الطلاب على المشاركة المجتمعية لتحقيق مسار التنمية، الذي يهدف إلى بناء الأجيال القادمة وضمان حياة كريمة لأبناء المحافظة.

تفقد المحافظ، ومرافقوه ، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بقرية المعصرة ، حيث شملت الجولة وحدة الإسعاف والمدرسة الابتدائية بعزبة جاد الله، مركز الشباب ، مدرسة ملوى الاعدادية المشتركة، المجمع الزراعي والخدمي ، الوحدة الصحية، والمكتبة، مركز تنمية الاسرة، مشروع توسعة مدرسة وحدة المعصرة الابتدائية، مدرسة الشهيد الابتدائية).

كما شهد المحافظ دخول خدمة الغاز الطبيعي والانترنت لأحد المنازل بقرية المعصرة ، والتقي بعدد من المواطنين بالقرية واستمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التي يجري تنفيذها في القرية ، مؤكدا أنه تجرى متابعة مؤشرات تنفيذ كافة مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، بشكل يومي، إلى جانب الاجتماع الأسبوعي لمتابعة نسب التنفيذ، وتذليل العقبات ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان الانتهاء من تلك الأعمال ، تحقيقاً لرؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وخلال جولته ، شهد محافظ المنيا مجموعة من العروض والفقرات الفنية والغنائية من قبل الطلاب المشاركين، والتي نفذتها وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ، كما تابع المحافظ أعمال حملة التوعية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا وتطعيم المواطنين وذلك بمركز شباب المعصرة ، حيث ناشد محافظ المنيا ، المواطنين بالإسراع في الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع.

و تهدف إلي المشاركة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة، والعمل على توظيف واستغلال جميع إمكانياتها البشرية في بناء الوطن، وتحقيق الأهداف المطلوبة من أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

شدد المحافظ، على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها، والعمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية على مدار اليوم، بهدف دفع عجلة التنمية الشاملة التي من هدفها تقديم كافة الخدمات للمواطنين، مؤكداً أن كافة الأجهزة التنفيذية مسخرة لتقديم جميع الإمكانيات المتاحة وتنفيذ كافة المشروعات التنموية.