أمين صندوق المهندسين: استلمنا النقابة بحجز 500 مليون جنيه والآن بها زيادة 2 وربع مليار

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس حسن عبد العليم أمين عام نقابة المهندسين ، أنه تم تطوير معظم النقابات بالمحافظات، والنوادى بأغلب المناطق، مشيرا إلى أن النقابة منذ قليل بلغت الزملاء بإدفو بتخصيص أرض لإنشاء نادى، مشيرا إلى أن المهندس هانى ضاحى أفضل شخص يصلح نقيبا للمهندسين.

وبدوره، أكد المهندس محمد عبد العظيم، وكيل نقابة المهندسين، أنهم استلموا النقابة بها عجز، واستطاعوا النهوض بها وتحويل العجز لزيادة، مشيرا إلى أن نقيب المهندسين كان داعما أساسيا فى ذلك، مؤكدا أنه تم تطوير المنظومة الصحية والتعاقد مع أكبر المستشفيات، وتقديم خدمة متكاملة إلكترونية للتسهيل على المهندس.

وقال المهندس محمد ناصر، أمين صندوق نقابة المهندسين، إن النقابة أعادت الاستثمار فى المشاريع المتوقفة، مضيفا: "استلمنا النقابة بحجز 500 مليون جنيه، والآن النقابة بها زيادة 2 وربع مليار جنيه".