هرب من الحرب فى أفغانستان فلقى مصرعه بتصادم قطارين بألمانيا.. فيديو وصور

كتب عبد الوهاب الجندى

بعد سنوات من الحلم فى هجرة أرض أفغانستان، قاصدا بلاد الألمان، هربا من القتال الدائر منذ ما يقرب من 20 عاما بين حركة طالبان من جهة والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، لقى مواطن أفغانى مصرعه فى ألمانيا بعد أن تصادم قطارين وجها لوجه على خط سكة حديد بجنوب مدينة ميونخ أمس الإثنين.

وذكرت الشرطة الألمانية اليوم، أن القطارين اصطدما في منطقة محطة ايبنهاوزن - شيفتلارن جنوب غربي ميونخ، مضيفة أن سبب الحادث لا يزال غير معروف، وأن التحقيق لا يزال مستمراً.

وهرع السكان المحليون إلى مكان الحادث، ووصل المسعفون وعمال الإنقاذ الذين عملوا على علاج المصابين، وتوفي الشاب الأفغاني البالغ من العمر 24 عامًا في الحادث، ونقل 18 شخصا إلى المستشفى مصابين بجروح، خمسة منهم في حالة خطرة، وكان سائقا القطاران من بين المصابين بجروح خطيرة، وعولج 25 شخصًا آخرين من إصابات طفيفة في مكان الحادث.

وغالبا ما تقع مثل هذه الحوادث بشكل متكرر في السكك الحديد الألمانية، حيث قالت شرطة الدفاع المدني في بلدة ألمانية العام الماضي، إن 41 شخصا أصيبوا إثر اصطدام قطار ركاب بقطار كان يقل 150 شخصاً بقطار شحن بضائع في بلدة ميربوش بالقرب من مدينة دوسلدورف غرب ألمانيا.



تصادم القطارين