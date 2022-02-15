مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء يتفقد احتياجات قرى الشيخ زويد.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

تفقد كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، الاحتياجات العاجلة لقرى وتجمعات سكانية عادت لها الحياة بعد تطهيرها من الإرهاب.

قال مدير عام الشباب والرياضة، انه تنفيذًا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة، ومحافظ شمال سيناء الوقوف على كافة احتياجات الأهالى بهذه المناطق ، تم تفقد مركز وملعب شباب قرية الخروبة.

أضاف انه تقرر إزالة المبنى القديم واستبداله بمبنى جديد متكامل يحتوى على كافة الخدمات الرياضية ،هدية من الدولة لأهالى قرية الخروبة والتجمعات التابعة لها، وفى هذا السياق تقرر رفع كفاءة ملعب شباب قرية الخروبة، وسرعة انطلاق المباريات الرياضية على أرضه.

وتابع انه زار مناطق وتجمعات الغراء غرب مدينة الشيخ زويد، واستمع لمطالب شباب المنطقة واحتياجاتهم العاجلة من الشباب والرياضة وعلى رأسها انشاء ملعب رياضى وتوفير خدمات رياضية ، وتقرر الدفع بقافلة رياضية من مديرية الشباب والرياضية للمنطقة ، وتحديد قائمة من الشباب ابناء المنطقة ليشاركوا فى البرنامج الرئاسى للمحافظات الحدودية "أهل مصر" الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة.

وسبق وأعلن كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، انه تم وصول حديقة اطفال وادوات رياضية لمركز شباب الظهير جنوب مدينة الشيخ زويد ، لجذب الشباب للمركز والأطفال ورعايتهم، وتحقيق توجه الدولة بالعودة للأهالى لقراهم وتعميرها، ومساندة الوزارة لهم وخصوصا قطاع النشئ والشباب.

وقال إن من مشتملاتها طاولة تنس، و طاولة وبلياردو، و60 كرسى بلاستيك، و 16 طاوله بلاستيك، و10 كور قدم، ومبرد مياه إلى جانب حديقة اطفال متكاملة تضم ألعاب وأدوات ترفيه.



الاستماع لمطالب الأهالى



تفقد ملعب مقررا رفع كفاءته



زيارة مركز شباب الخروبة