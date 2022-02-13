"الشباب والرياضة" بشمال سيناء تنفذ مشروع ركوب الدراجات أسلوب وثقافة حياة

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصلت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تنفيذها لمشروع ركوب الدراجات أسلوب وثقافة حياة .

وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء لـ"اليوم السابع"، إن المشروع تنفذه إدارة الرياضة، ويتضمن تدريب الشباب على رياضة ركوب الدراجات .

وأضاف انه يتم التدريب يومين من كل أسبوع، وتنفيذ ماراثون كل اسبوع للمشاركين في المشروع، و للشباب الغير مشاركين بالمشروع، والذى يتم تنفيذ المشروع بمركز شباب المساعيد تنفيذا لمبادرة وزارة الشباب والرياضة "دراجتك صحتك".

وقال مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، إنه تهدف وزارة الشباب والرياضة بنشر الرياضة، بجعل ركوب الدراجات أسلوب وثقافة حياة، ضمن المبادرات التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة للتشجيع على ممارسة الرياضة، والعمل على انتشار تلك الثقافة داخل المجتمع تحقيقا لاستراتيجية ورؤية الدولة والوزارة في جعل الرياضة أسلوب حياة لبناء الإنسان بدنيا وصحيا من خلال المبادرات والمشروعات والبرامج الرياضية المختلفة التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية.

وقال مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن ضمن ما يتم تقديمه من خدمات نفذت إدارة الطلائع بالشباب والرياضة بشمال سيناء ، مشروع "اتحضر للأخضر" ضمن المبادرة الرئاسية شجرة تساوي حياة، بزراعة 100 شجرة ما بين أشجار مثمرة وأشجار زينة بمركز شباب مدينة العريش بهدف زيادة الوعي لدى الطلائع بأهمية زراعة الأشجار، وتنمية الوعي الثقافي والبيئي للشباب .

وتابع انه ضمن الانشطة المنوعة نظمت ادارة الرياضة دورة في مجال إصابات الملاعب والتأهيل الرياضى، بحضور كابتن عصام التلواني وكابتن محمد عايش المحاضر دكتور احمد الشتوري، وتم تدريب المشاركين وصقل خبراتهم في مجال إصابات الملاعب وكيفية التعامل معها .

وسبق وأعلن كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، انه تم وصول حديقة اطفال وادوات رياضية لمركز شباب الظهير جنوب مدينة الشيخ زويد ، لجذب الشباب للمركز والأطفال ورعايتهم، وتحقيق توجه الدولة بالعودة للأهالى لقراهم وتعميرها، ومساندة الوزارة لهم وخصوصا قطاع النشئ والشباب .

وقال ان من مشتملاتها طاولة تنس، و طاولة وبلياردو، و60 كرسى بلاستيك، و16 طاولة بلاستيك، و10 كور قدم، ومبرد مياه إلى جانب حديقة اطفال متكاملة تضم ألعاب وأدوات ترفيه.



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