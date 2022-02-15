اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 فبراير 2022 05:50 م
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لو عاوز تشارك فى مسابقة الموهبة والإبداع بجامعة القاهرة.. اعرف الشروط.. إنفوجراف

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 05:40 م
لو عاوز تشارك فى مسابقة الموهبة والإبداع بجامعة القاهرة.. اعرف الشروط.. إنفوجراف شروط المشاركة بمسابقة الموهبة والإبداع بجامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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بعد إطلاق جامعة القاهرة النسخة الأولى من مسابقة "الموهبة والإبداع وتطوير الوعي"، والتي تنظمها الجامعة في مسارين لطلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب الدراسات العليا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة رعاية النوابغ والموهوبين بالجامعات.

وتكون مجالات مسابقة الموهبة والإبداع وتطوير الوعي هي: الآداب وتتضمن (الشعر والقصة والمسرحية)، والفنون وتتضمن (الفنون التشكيلية، والفنون الأدائية، والفنون التطبيقية) والعلوم وتتضمن (الابتكارات والاختراعات العلمية في مختلف مجالات العلوم، والإبداع في العلوم الاجتماعية).

ونوضح فيما يلى الشروط المطلوبة للمشاركة فى مسابقة الموهبة والإبداع بجامعة القاهرة..

 

شروط المشاركة فى مسابقة جامعة القاهرة

شروط المشاركة فى مسابقة الجامعة


مسابقة الموهبة والابداع

شروط مسابقة الموهبة والابداع

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