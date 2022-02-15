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كندا تهدد السائقين المحتجين على تفويضات كورونا بتجميد حساباتهم المصرفية

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 03:53 م
كندا تهدد السائقين المحتجين على تفويضات كورونا بتجميد حساباتهم المصرفية احتجاج ضد تطعيم كورونا
كتب: إيهاب محمد

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هددت الحكومة الكندية أنها ستجمد الحسابات المصرفية الخاصة بسائقي الشاحنات، الذين يواصلون ‏فرض الحصار، احتجاجا على تفويضات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.‏

احتجاج ضد تطعيم كورونا
احتجاج ضد تطعيم كورونا
 
ووفقا لموقع "سبوتنيك"، حذرت الحكومة في مؤتمر صحفي عقد، أمس الاثنين، من أنها ستعلق التأمين على المركبات للسائقين، وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي، كريستيا فريلاند: "هذا يتعلق بمتابعة الأموال، هذا يتعلق بوقف تمويل هذا الحصار غير القانوني".
 
وتابعت: "إننا نقدم اليوم إشعارا، وهو أنه إذا تم استخدام شاحنتك في عمليات الحصار غير القانونية هذه، فسيتم تجميد حسابات شركتك، وسيتم تعليق التأمين على مركبتك".
 
وأضافت فريلاند في نقطة أخرى من المؤتمر، أن "الحسابات المالية الشخصية ستكون المدرجة في الطلب".
 
وتابعت في رسالة لسائقي الشاحنات: "أرسلوا مقطوراتكم إلى بلدكم، فالاقتصاد الكندي يحتاج إليها للقيام بعمل مشروع، لا أن تجعلونا جميعا أفقر بشكل غير قانوني".
 
وأعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الذي كان يقف خلف فريلاند أثناء حديثها في المؤتمر الصحفي، أنه سيصدر قانون الطوارئ الكندي بعيد المدى لأول مرة في تاريخ البلاد.
 
وتعد القرارات الأخيرة للحكومة الكندية هي أحدث جهود من إدارة ترودو لمكافحة احتجاجات "قافلة الحرية" لسائقي الشاحنات، التي بدأت في العاصمة الكندية أوتاوا في 28 يناير الماضي، وانتشرت منذ ذلك الحين في جميع أنحاء البلاد.

احتجاج ضد تطعيم كورونا

كورونا

فيروس كورونا

كندا

حكومة كندا

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