قطع مياه الشرب عن 7 مناطق بالفيوم غدا لمدة 24 ساعة بسبب أعمال الصيانة

الفيوم رباب الجالي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم فى بيان إعلامى لها اليوم الثلاثاء عن قطع مياه الشرب لمدة 24 ساعة متواصلة بداية من الساعة السابعة صباح غدا الأربعاء حتى الساعة السابعة من صباح يوم الخميس 17/2/2022 بسبب أعمال الصيانة الطارئة لخط مياه الشرب قطر 1200 مم بمنطقة عزبة أمين بقرية العزيزية وخط 1000 مم صلب بجوار كوبرى بيومى على بحر وهبى مركز طامية.

وأكدت الشركة، أن المناطق المتأثرة هى "مركز طامية بالكامل ، المنطقة الصناعية بكوم اوشيم ، منشأة طنطاوى ،منشأة بنى عتمان وتوابعهم بمركز سنورس، الصالحية، الناصرية ،سيلا العدوة وتوابعهم بمركز الفيوم".

وطالبت الشركة من المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترات الانقطاع كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة المجانية للمناطق المتأثرة خلال أعمال الصيانة، وذلك من خلال طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.