مياه الفيوم: تقسيط القطع الموفرة لمياه الشرب للمواطنين

الفيوم رباب الجالي

قال المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم إن الشركة تقدم خدمه جديدة للمواطنين في تقسيط قيمه القطع الموفرة لمياه الشرب على الفاتورة الشهرية للاستهلاك لمدة عشرة أشهر.

وذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات القيادة السياسية فى الحفاظ على مياه مصر من الأهدار وتشجيع المجتمع وتوعيته بتبنى فكرة الترشيد والحفاظ على كل نقطه مياه وعدم الإسراف فى استخدامها

وأوضح أن القطع الموفرة بكافة أنواعها يتم بيعها عن طريق إدارة التسويق وجميع أفرع الشركة بالمراكز وذلك من أجل التيسير على المواطن فى الحصول عليها ويبلغ سعر القطعه الواحده 40 جنيها وتوفر أكثر من 50٪ من كميات المياه المتدفقة بالصنبور.

وناشد رئيس الشركة المواطنين بضرورة تركيب القطع الموفرة من أجل تقليل الاستهلاك والحفاظ على مياه الشرب من الإهدار حفاظا على الأجيال القادمة وعدم تحمل المواطنين أعباء ماليه إضافية ترهقهم وتؤثر على دخلهم بسبب ارتفاع قيمه الفواتير نتيجة الاستهلاك.