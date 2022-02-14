اليوم السابع
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الإثنين، 14 فبراير 2022 08:01 ص
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ضعف المياه عن 4 مراكز بالدقهلية اليوم وقطعها عن مركزى طلخا ونبروه غدا

الإثنين، 14 فبراير 2022 07:00 ص
ضعف المياه عن 4 مراكز بالدقهلية اليوم وقطعها عن مركزى طلخا ونبروه غدا انقطاع المياه - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية؛ عن قيامها بأعمال تطهير مأخذ مياه الشرب القديم بميت فارس، وذلك يومى اليوم الاثنين 14/2/2022، 21/2/2022، بداية من الساعة 10 صباحًا، وحتى الساعة 1 مساءً.

وأضافت الشركة أن ذلك يستدعى تخفيض ضغوط المياه عن المناطق التالية مركز ومدينة بنى عبيد، جزء من مركز المنصورة، جزء من مركز دكرنس، جزء من مركز تمى الأمديد.

كما أعلنت الشركة عن قيامها بأعمال تطهير للخزانات الأرضية الخاصة بمرفق مياه الشرب بطلخا، وذلك يوم الثلاثاء 15/2/2022، بداية من الساعة 5 صباحًا، وحتى الساعة 8 مساءً، الأمر الذى سوف يستدعى قطع المياه عن المناطق التالية، مركز ومدينة طلخا بالكامل، نبروه بالكامل (ماعدا قرية بهوت لوجود تغذية من بلقاس).

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال ، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.


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