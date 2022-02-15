اليوم السابع
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فحص وعلاج 13 ألف طفل ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمعيات بالمنيا

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 01:53 م
فحص وعلاج 13 ألف طفل ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمعيات بالمنيا جانب من الفحص
المنيا -حسن عبد الغفار

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واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة، والتى أطلقها رئيس الجمهورية، لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان، حرصا على سلامة وصحة الطفل المصرى.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وأنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 13 ألف و520 طفلًا حديث الولادة خلال شهر يناير الماضي، بالإضافة إلى أنه تم فحص 284 ألف و202 طفل حديث الولادة منذ بداية المبادرة حتى نهاية شهر يناير الماضي.

وأشار الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الاساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، إلى أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم ، مشيرًا إلى أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.


 

الفحص
الفحص

 

جانب من الفحص
جانب من الفحص

 

 

فحص حديثى الولادة
فحص حديثى الولادة

 


 


محافظة المنيا

فحص حديثى الولادة

المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمعيات بالمنيا

المنيا

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