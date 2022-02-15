اليوم السابع
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عميد سياسة واقتصاد القاهرة: إعلان نتائج الترم الأول نهاية الأسبوع الجارى

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 09:00 ص
عميد سياسة واقتصاد القاهرة: إعلان نتائج الترم الأول نهاية الأسبوع الجارى الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

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أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، استمرار أعمال الكنترولات بالكلية لتصحيح ورصد نماذج إجابة طلاب البكالوريس خلال امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، وذلك تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب.
 
وأضاف الدكتور محمود السعيد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم إتاحة النتائج للطلاب إلكترونيا على موقع الكلية نهاية الأسبوع الجارى وقبل بداية الفصل الدراسى الثانى، وذلك بعد اعتماد النتيجة من الكلية مباشرة، مع إعلان الجوةل الزمنى بشأن الالتماسات على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول.
 
وأشار عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن الكلية أنهت كافة الاستعدادات اللوجيستية والترتيبات الخاصة بانطلاق الفصل الدراسى الثانى مؤكدا أن سيتم التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا من حيث  ارتداء الكمامات الطبية داخل الكلية مع الانتظام الكامل فى أعمال التعقيم الدورى.
 

التعليم العالى

محمود السعيد

اخبار مصر

كورونا

سياسة واقتصاد القاهرة

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