طقس المنوفية الآن .. أجواء باردة وغيوم فى السماء.. لايف

المنوفية - محمد فتحى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا اليوم، الثلاثاء، حول حالة الطقس بمحافظة المنوفية، حيث شهد الطقس انخفاض فى درجة الحرارة وانتظام لحركة المرور، على جميع أنحاء محافظة المنوفية.

وتشهد اليوم محافظة المنوفية، بروده فى الجو وغيوم فى السماء ، وسيولة مروية فى جميع أنحاء المحافظة وخاصة الطرق المؤدية إلى الطريق الإقليمى وغير ها من الطرق المهمة فى المحافظة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك حالة مرتقبة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ابتداء من يوم الجمعة 18 فبراير حتى يوم الأحد 20 فبراير 2022.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن النماذج العددية ترصد حالة من التقلبات الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض فى الحرارة ونشاط للرياح مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والانذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد، لليوم السابع، أنه يتم حاليا متابعة النماذج العددية وسيتم اصدار بيان تفصيلى عن حالة الطقس المرتقبة خلال الساعات القادمة .