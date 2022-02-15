طقس الخليج.. رطب بالسعودية وغائم بالإمارات

وكالات

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج لليوم الثلاثاء فى السطور التالية:-

السعودية



قالت مركز الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، إن طقس الثلاثاء، سماء صحو وطقس رطب على معظم مناطق المملكة عدا مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة (الطائف) ويكون الطقس غائمة جزئياً. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية نهاراً يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر نهاراً .

الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س

البحرين

قالت وزارة الاتصالات والمواصلات في مملكة البحرين، إن طقس اليوم الإثنين، بارد نسبيا ويكون معتدل خلال النهار.

والرياح شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحيانا

الكويت



قالت إداراة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم مائل للبروده إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة خلال الليل.

أما في النهار، فهو دافئ والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة ، درجة الحرارة الصغرى: 10 °ﻡ