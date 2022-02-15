صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء باستثناء "الورق والتعليم"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، باستثناء تراجع قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف والخدمات التعليمية بنسبة 2.35%، 0.64%، على التوالي، فيما تصدر القطاعات المرتفعة السياحة والترفيه بنسبة 3.2%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.67%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.6%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.48%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.4%، وصعد قطاع البنوك بنسبة 1.3%، وقفز قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.13%، وزاد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.03%.

كما ارتفع قطاعا الطاقة والخدمات المساندة والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.76%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.61%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.32%، صعد قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.29%، 0.21%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.03%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بعد تراجع 3 جلسات متتالية، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وربح رأس المال السوقي 6.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 728.925 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 315.3 مليون ورقة مالية بقيمة 744.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 36.6 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.03% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.48%، والعرب على 5.49% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.86% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.13%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 21.7 مليون جنيه، 21.1 مليون جنيه، 12.02 مليون جنيه، 41.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 9.3 مليون جنيه، 34.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.4%، ليغلق عند مستوى 11563 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 1976 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 13743 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 4567 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 1986 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 2994 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 4507 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1163 نقطة.

وصعدت أسهم 101 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 28 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.