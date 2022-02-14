هبوط 11 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات جلسة الإثنين على رأسها العقارات

كتب ــ هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها العقارات بنسبة 2.22%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.01%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.81%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.53%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.46%، وهبط قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.34%، وانخفض قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.7%، ونزل قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.65%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.51%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.43%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.02%.

وارتفعت 6 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.93%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.49%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.29%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.08%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، للجلسة الثالثة على التوالي، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 722.554 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 280.9 مليون ورقة مالية بقيمة 662.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 33.5 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.81% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.97%، والعرب على 8.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.48% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.51%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 12.7 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 12.7 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، 39.5 ألف جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.3%، ليغلق عند مستوى 11403 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 1955 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 13599 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4502 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 1963 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2960 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 4472 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1162 نقطة.

وصعدت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 92 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.