سائق أتوبيس يعيد 17 ألف جنيه لسيدة ويرفض الحصول على مكافأة بالغربية.. لايف

الغربية مصطفى عادل

قدم "اليوم السابع" بثا مباشراً مع السائق الأمين عصام عبد الله، الذى يعمل بإحدى شركة النقل الجماعى بطنطا، بعدما أعاد 17 ألف جنيه وهاتف آيفون ومتعلقات شخصية لسيدة، بعدما عثر على المبلغ فى المقعد الأخيرة بالأتوبيس، ورفض الحصول على مكافأة مالية من السيدة نظير إعادته الأمانة لها.



يقول عصام عبد الله لـ"اليوم السابع" إنه عقب انتهاء الرحلة أجرى بحثا فى الأتوبيس للبحث عن أى أغراض فقدها الركاب بناء على تعليمات الشركة.



وأضاف أنه فتح الحقيبة ووجد مبلغا ماليا وهاتف آيفون وأغراض شخصية، مؤكداً أنه صُدم من حجم المبلغ، رغم ظروفه الصعبة التى كان يمر بها فى ذلك الوقت.



وأكد أن أطفاله الثلاث الصغار كانوا يعانون من تعب، ولم يكن معه أموال ورفض أن تمتد يده على المبلغ، ورغم ذلك توجه لأحد زملائه بالعمل وحصل على سلفه للكشف على أطفاله.



وتابع أنه فحص الهاتف وتواصل مع أرقام مسجلة عليه وطمأن أصحاب المبلغ بأنه يتحفظ عليه وأبلغهم ببياناته الشخصية وأعاد إليهم المبلغ مرة أخرى.



وقال إنه عثر منذ فترة على مبلغ 13 ألفا و800 جنيه وأعادها لصاحبه مرة أخرى.

