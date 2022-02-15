خارجية بريطانيا: غزو روسيا لأوكرانيا "مرجح للغاية" وأوروبا على "شفا حرب"

كتبت رباب فتحى

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس إن الغزو الروسي لأوكرانيا "مرجح للغاية" ويمكن أن يحدث قريبًا ، محذرة من أن أوروبا قد تكون "على شفا حرب".

وحثت وزيرة خارجية المملكة المتحدة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على "التراجع" وقالت إن الحرب سيكون لها "عواقب وخيمة" على روسيا وأوكرانيا وأمن أوروبا.

وقال مسئولون غربيون إن الرئيس الروسي كان يخطط لهجمات متعددة على الحدود الأوكرانية فضلا عن الاستيلاء على كييف.

وزعموا أن ما لا يقل عن 60 في المائة من القوات البرية الروسية ، ونصف قواتها الجوية ، ونسبة كبيرة من قواتها الخاصة ستشارك في غزو على نطاق واسع ، مع نظام مدعوم من الكرملين ، إذا نجح في احتلال العاصمة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها بصدد نقل سفارتها من كييف إلى لفيف في غرب أوكرانيا.

وحذر رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون والرئيس الأمريكى جو بايدن من أن روسيا ستواجه "أزمة طويلة الأمد" إذا غزت أوكرانيا، بعد اتصال هاتفي بين الزعيمين مساء الإثنين.

وقالت تروس إن المملكة المتحدة تحافظ على وجودها في كييف مع انتقال السفارة الأمريكية. وأكدت أن بريطانيا تحافظ على بعض "الوجود" في كييف لأنه "من المهم أن ندعم المواطنين البريطانيين" في أوكرانيا.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت السفارة البريطانية قد تم نقلها من العاصمة الأوكرانية ، قالت ليز تروس لبرنامج "توداي" على إذاعة بي بي سي 4: "لقد نقلنا بعض الموظفين إلى لفيف في غرب أوكرانيا. لا يزال لدينا موظفين في كييف.نواصل مراجعة ذلك. لكننا نعتقد أنه من المهم جدًا أن ندعم المواطنين البريطانيين في أوكرانيا ولدينا وجود في كييف ، لكن من الواضح أنني أبحث باستمرار عن سلامة موظفينا للتأكد من حمايتهم ".

وأعلنت الولايات المتحدة الليلة الماضية أنها نقلت سفارتها إلى لفيف بسبب ما قالت إنه "تسارع دراماتيكي في حشد القوات الروسية".

وكما طُلب من تروس أن تستقبل بريطانيا لاجئين في حالة الغزو الروسي. قالت: "نحن نعمل على المساعدة الإنسانية مع دول أخرى ومع المنظمات غير الحكومية الدولية ، لكن لا يمكننا تقديم أي التزامات بشأن أي لاجئ في هذه المرحلة".