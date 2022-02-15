تامر إسماعيل فى ندوة بجامعة بنها: مواجهة الشائعات مسئولية المواطن والإعلام وليس الدولة وحدها

قال تامر إسماعيل، رئيس تحرير تليفزيون اليوم السابع، إن مواجهة الشائعات مسئولية تشاركية بين الدولة والإعلام والمواطنين، وإن الدولة تقوم بجهد كبير في هذا الملف، لكنه ليس مسئولية مؤسسات الدولة وحدها، وإن المواجهة الشاملة تتطلب جهدا كبيرا من الإعلام والمواطن، بالتوازى مع جهد الدولة.



تامر إسماعيل رئيس تحرير تليفزيون اليوم السابع

وقدم إسماعيل خلال مشاركته في ندوة "مواجهة الشائعات" بمركز إعداد القادة بجامعة بنها، روشتة للمواطن بالمهارات والأساليب التي يتمكن من خلالها من مواجهة الشائعات، والتي تتمثل في مجموعة خطوات "التشكك، البحث، السؤال عن المصدر، الفرز، التحذير".

تامر إسماعيل رئيس تحرير تليفزيون اليوم السابع

وقال رئيس تحرير تليفزيون اليوم السابع إن الدولة ممثلة في مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء يقدم كشف يومى ورد مستمر على كافة الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعى، وأن تلك المنصات أصبحت بيئة خصبة لانتشار الشائعات، التي يكون دوافعها "إظهار المعرفة، الانتقام، إنقاذ النفس، أو تدمير المجتمع، وهو الهدف المنظم الأوسع الذى تتبناه الجهات المصدرة للشائعات المنظمة التي يكون خلفها جهات ومنظمات وليس مجرد أفراد.



تامر إسماعيل رئيس تحرير تليفزيون اليوم السابع

وانطلقت أول أمس فعاليات الدورة التدريبية "قادة المستقبل ٨" التي ينظمها مركز إعداد القادة بجامعة بنها ، تحت رعاية الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة و خبراء التدريب، بحضور الدكتور أحمد نجيب مدير المركز، والدكتور محمد أبو سالم، المشرف العام على مركز إعداد القادة.