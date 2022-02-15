بوتين: نريد حسم موضوع عضوية أوكرانيا فى "الناتو" اليوم وليس فى المستقبل

موسكو /أ ش أ/

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إصرار بلاده على أن يتم البت فى إغلاق موضوع عضوية أوكرانيا فى حلف شمال الأطلسى "الناتو" اليوم وليس فى المستقبل".

صرح بوتين بذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألمانى أولاف شولتس اليوم الثلاثاء فى موسكو، ردا على قول الزعيم الألمانى بأن مسألة منح كييف العضوية فى حلف شمال الأطلسى ليس على جدول الأعمال الآن.

وأضاف بوتين بهذا الشأن:" إنه إذا انضمت أوكرانيا إلى الحلف بعد غد وليس غدا، فذلك لا يغير شيئا بالنسبة لروسيا".. ومضى قائلا : "لقد سمعنا منذ 30 عاما أن "الناتو" لن يتمدد يوما واحدا باتجاه الحدود الروسية، أما اليوم فنرى البُنى التحتية للحلف قرب بيتنا".. مشددا على أن المناقشات حول انضمام أوكرانيا إلى الحلف مستمرة.

وتابع بوتين: " إذا حدث ذلك حتى بعد عدة أعوام عندما تكون أوكرانيا مستعدة لهذه الخطوة، فمن المحتمل أن يكون الأوان قد فات بالنسبة لروسيا، لذا نريد حسم هذا الموضوع الآن وفى أقرب الآجال ضمن عملية تفاوضية وبطرق سلمية".

وأردف :"موسكو تنطلق من هذه الأطروحة وتعول على أن يحمل شركاؤها الهواجس الروسية محمل الجد".

وأكد بوتين أن بلاده لا تريد اندلاع حرب فى أوروبا، ولذلك قامت بطرح الحصول على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، معتبرا أن معظم الردود الغربية على هذه المقترحات لا تناسب توقعات موسكو"، مشيرا فى نفس الوقت إلى أن هذه الردود تتضمن بنودا بإمكان الجانب الروسى مناقشتها.