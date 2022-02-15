انطلاق الفصل الدراسى الثانى بجامعة قناة السويس السبت وسط إجراءات احترازية مشددة

السويس محمد عزام

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بعد حسم المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، موعد بداية الفصل الدراسى الثانى، أن يوم 19 فبراير الجارى سيكون بداية انطلاق الترم الثانى للعام الدراسى 2021-2022، مؤكدا ضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة ضد فيروس كورونا.



جاء ذلك أثناء اجتماع رئيس الجامعة بمجلس التعليم والطلاب، وبإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور جميع وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ومديرى عموم القطاع.



وتابع مندور أنه وفقا لما حدده الجدول الزمنى للعام الجامعى 2021 / 2022، بدأت الإجازة فى 5 فبراير الحالى لمدة أسبوعين، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق 19 فبراير.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجارى، تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهى فى 9 يونيو المقبل، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.



كما ناقش مندور استعدادات كليات الجامعة لانطلاق الفصل الدراسى الثانى مشددا على التطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، والتشديد على تطبيق كل الإجراءات أثناء انتظام الدراسة.



وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم بالفعل البدء فى إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول، على مدار الأيام الماضية، على أن يتم استكمال إعلان النتائج مع بداية الفصل الدراسى الثانى واتاحتها الكترونيا للطلاب.



وصرح مندور أن الجامعة اتخذت كل استعداداتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا، والتأكيد على ضرورة استمرار خطط التطعيمات ضد المرض وإجراء عملية التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية، حيث بدأت الكليات في إعلان جداول المحاضرات للفصل الدراسي الثاني، بجانب وضع خطط لاستقبال الطلاب بنظام الهجين من خلال تقسيم الدراسة 50% بالتواجد و 50% أونلاين خاصة بالكليات العملية .



اجتماع رئيس الجامعة



الإجتماع



جانب من الإجتماع



