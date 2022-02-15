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اندبندنت: بوريس جونسون سينفى ارتكاب مخالفات فى رده على استبيان الشرطة الجمعة

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 11:44 ص
اندبندنت: بوريس جونسون سينفى ارتكاب مخالفات فى رده على استبيان الشرطة الجمعة بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون من المتوقع أن ينفى ارتكاب أى مخالفات فيما يتعلق بفضيحة تنظيم حفلات فى داونينج ستريت - مجلس الوزراء - أثناء إغلاق كورونا عام 2020 ، ويجادل بأن وجوده في تلك التجمعات كان جزءًا من يوم عمله.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء البريطانى أمامه حتى يوم الجمعة للإجابة على استبيان أرسلته شرطة العاصمة والتى تحقق في الحفلات في داونينج ستريت بينما كانت البلاد تخضع لقيود كورونا الصارمة.

ومن المتوقع أن ينكر جونسون أنه خالف أي قوانين ، لكن مجلس الوزراء أكد أن دفاعه لن يتم نشره على الملأ ، كما ذكرت صحيفة "الجارديان".

وكان حذر زعيم حزب المحافظين السابق إيان دنكان سميث، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون من أنه سيكون من الصعب التمسك بالسلطة إذا وجدت شرطة العاصمة أنه خالف قواعد كورونا، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

واعتبرت الصحيفة أن التعليقات الصادرة عن رئيس حزب المحافظين السابق ستزيد من الضغط على رئيس الوزراء للاستقالة إذا انتهك القانون.

وظل جونسون متفائلًا حتى الآن ، وأصر على أنه لم يخالف أي قواعد ورفض الدعوات لمغادرة منصبه. لكن تدخل دنكان سميث يمكن أن يوجه أعضاء مجلس النواب - ويقال إن العديد منهم ينتظرون انتهاء تحقيق الشرطة قبل اتخاذ قرار بشأن تقديم خطابات بسحب الثقة.

قال دنكان سميث، لصحيفة "آي" البريطانية إنه إذا خالف جونسون القانون ، "أعتقد أنه سيكون من الصعب جدًا على أي شخص أن يبقى بعد ذلك. إذا وضعت القوانين وقمت بخرقها وقررت الشرطة أنك انتهكتها".


بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطانى

حفلات داونينج ستريت

فضيحة الحفلات فى داونينج ستريت

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