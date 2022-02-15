"الغضبان" يعرض فيلم "حلم جديد" لإبراز إنجازات الدولة على أرض بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، في فعاليات منتدى الاستثمار والتجارة "استثمر" في نسخته الأولى، بمحافظة القاهرة، تحت رعاية وحضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وبحضور عدد من المحافظين، و كبرى الشركات الاستثمارية في أنشطة التجارة للإعلان عن الفرص الاستثمارية في أنشطة التجارة الداخلية لعام 2022 .

وحرص محافظ بورسعيد على عرض فيلم تسجيلي بعنوان "حلم جديد"، لإبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كافة المجالات، وذلك خلال كلمة محافظ بورسعيد التي تناول خلالها الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة ببورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية بعد دخول صناعات للمرة الأولى ببورسعيد، حققت نجاحات كبيرة بعد غزو منتجاتهما الأسواق المحلية والعالمية.

وأكد اللواء عادل الغضبان أن المحافظة تعمل على تيسير كافة الاجراءات لإقامة مشروعات استثمارية تهدف لخلق فرص عمل جديدة، مؤكدا أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتسعى جاهدة لتذليل أية عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.

وأشار محافظ بورسعيد أن النهضة الصناعية بمحافظة بورسعيد كانت من أهم أوليات الدولة المصرية للاستفادة من الموقع المميز الاستراتيجي للمدينة، بالإضافة للموارد والإمكانيات التي تمتلكها المحافظة والتي تؤهلها لتكون فى مصاف المدن الصناعية العالمية.

وخلال فعاليات المنتدى، قام جهاز تنمية التجارة بالإعلان عن أهم الفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة التجارة الداخلية على مستوي المحافظات، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، كما تم استعراض ما يجري فى المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجية بغرض زيادة مخزون السلع الأساسية، واستعراض الآليات الجديدة لمنظومة التجارة الإليكترونية، فضلا عن تحدث عدد من المحافظين عن أهم الفرص الاستثمارية لديهم.

وشهدت النسخة الأولى من منتدى الاستثمار والتجارة عقد حلقات نقاشية عن التجارة الالكترونية وعن المخازن الاستراتيجية، وقطاع البنوك ودوره في تنمية استثمارات التجارة.