"الصحة" تكشف عن أعراض جديدة لكورونا فى ظل انتشار أوميكرون

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الأعراض الجديدة لكورونا في ظل تواجد المتحور أوميكرون، حيث شملت الأعراض صعوبة التنفس وانخفاض في نسبة الاكسجين في الدم عن 92 %، واضطراب في درجة الوعي وارتفاع متواصل في درجة الحرارة .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه حال الشعور بالأعراض المعتادة للإصابة بكورونا يجب التوجة إلى المستشفي فورا وبالتحديد عيادة الأمراض الصدرية أو قسم الطوارئ في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وأكدت أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.