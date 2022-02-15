اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 10:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: الأخدود العلوى يؤدى لحالة من عدم استقرار الطقس بداية من الجمعة

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 09:38 م
الأرصاد: الأخدود العلوى يؤدى لحالة من عدم استقرار الطقس بداية من الجمعة الأرصاد الجوية
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه منذ بداية الأسبوع والطقس مستقر تماما، ودرجات الحرارة إلى حد ما ارتفعت قليلا مقارنة بالأسابيع الماضية، مشيرة إلى أن الجو يكون معتدل أثناء النهار وخاصة مع سطوع الشمس طوال فترات النهار.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامى رضوان، ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "بداية من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد، سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والأخدود العلوي هو عبارة عن منخفض جوى في طبقات الجو العليا".

وقال: "هناك منخفضين جويين إحداهما من البحر الأحمر والأخر من البحر المتوسط، سيلتقيان على جمهورية مصر العربية، وتلاقي المنخفضين مع الأخدود العلوي، سيؤدي لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وهو ما يؤدى إلى تكون السحب وسقوط الأمطار والتى ستكون متفاوتة الشدة وستمتد إلى القاهرة والإسكندرية.. وقد تشهد سيناء سيول".


الطقس

اخبار الطقس

الطقس اليوم

اخبار الطقس اليوم

درجات الحرارة

الأرصاد

الأرصاد الجوية

درجات الحرارة اليوم

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. "المرور" يستعد لموجة تقلبات الطقس على الطرق.. نشر سيارات الإغاثة وتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن الحوادث.. متابعات على مدار الساعة داخل غرف العمليات.. وكاميرات مراقبة بالمحاور لرصد الزحام

الأربعاء، 09 فبراير 2022 11:30 ص

الإزعاج ممنوع.. دببة قطبية تقيم بمحطة أرصاد جوية روسية مهجورة منذ 30 عاما

السبت، 05 فبراير 2022 11:00 ص

الأرصاد الجوية تكشف حقيقة السفن الطائرة فوق قناة السويس

الخميس، 03 فبراير 2022 12:22 ص

الأرصاد الجوية لـ"دى إم سى": تحسن الأحوال الجوية بداية من يوم السبت المقبل

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 09:37 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة