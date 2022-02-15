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الأرصاد: عدم استقرار حالة الطقس بداية من الجمعة وحتى الأحد

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 08:06 م
الأرصاد: عدم استقرار حالة الطقس بداية من الجمعة وحتى الأحد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم استقرار فى الأحوال الجوية تبدأ يوم الجمعة وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، مع توقعات سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة ونشاط للرياح.
 
وأضاف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، تقديم الإعلامي سيد على، أن هناك حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تؤثر على حركة الملاحة البحرية من يوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل.
 
وكشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة خلال الفترة من يوم الجمعة حتى الأحد قائلا: "درجة الحرارة تتراوح ما بين 16 إلى 17 درجة، مع نشاط الرياح التى تؤدي الإحساس ببرودة الجو، وأن حالة عدم الاستقرار طبيعية".

محمود شاهين

الارصاد الجوية

حالة الطقس

الجمعة

اليوم السابع بلس

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