اليوم السابع
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إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح خلال ساعات

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 12:39 م
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح خلال ساعات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
مطروح - حسن مشالي

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يعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، عقب انتهاء أعمال التصحيح والحصر والمراجعة لأوراق الإجابات فى جميع المواد.

وتعلن النتيجة عقب عرض عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، النتائج العامة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، ونسب النجاح العامة، على محافظ مطروح لاعتمادها.

وكان قد أدى 11701 طالبا و طالبة، مقيدين بالصف الثالث الإعدادي، الامتحانات في 109 لجنه امتحانية على مستوى المحافظة.

وتابع مدير تعليم مطروح، خلال الأيام الماضية، أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بأوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية، بمدرسة العمدة أحمد طرام الإعدادية بنات، والاطمئنان على سير العمل، والالتزام بالضوابط الوزارية الخاصة بعملية تقدير الدرجات.

كما تم توفير تجهيزات لوجستية مناسبة للمعلمين، لأداء عملهم أثناء تقدير الدرجات، مع التأكيد عليهم بضرورة التحلي بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم، وأنه لا داعى للسرعة فى أداء العمل المكلفين به، من أجل صالح الطلاب والحصول على حقوقهم كاملة.


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