"أوقاف الأقصر" تواصل الإنشاءات بالمساجد قبل افتتاحها بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

تواصل مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الوزارة، أعمالها في الإنشاءات الخاصة بالمساجد الجديدة، وذلك تمهيداً لإفتتاحها وأداء الشعائر الدينية داخلها خلال الفترة المقبلة، فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وفي هذا الصدد تابع الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، المشروعات الجارية بالمديرية، حيث قام بالمرور على مسجد الشهيدين بقرية الشغب بمركز ومدينة إسنا، وعقد لقاء مع العاملين بالمسجد والوقوف على آخر مستجدات الإنشاءات الخاصة به، وذلك تمهيداً لإفتتاح المسجد لأداء الشعائر الدينية داخله خلال الفترة القريبة القادمة.

وفى نفس السياق تستعد مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الوزارة، لإفتتاح مسجدين جديدين من المساجد التى تم الانتهاء من بنائها وتشييدها، وذلك يوم الجمعة المقبل، وفى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأكد الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تشرف مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، يوم الجمعه القادم الموافق 2022/2/18، بإفتتاح مسجدين جديدين من المساجد التى تم الإنتهاء من بنائها وتشييدها وهى مسجد أبو غريب بكيمان المطاعنة بقرية أصفون، ومسجد آل يعقوب بقرية زرنيخ بمركز ومدينة إسنا، وبحضور كوكبة من المواطنين والمسؤلين بمدينة إسنا.



أوقاف الأقصر تواصل الإنشاءات بالمساجد قبل إفتتاحها



أوقاف الأقصر تواصل الإنشاءات بالمساجد قبل إفتتاحها



أوقاف الأقصر تواصل الإنشاءات بالمساجد قبل إفتتاحها