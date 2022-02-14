"أوقاف الأقصر" تستعد لافتتاح مسجدين جديدين فى أصفون وإسنا.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الوزارة، لإفتتاح مسجدين جديدين من المساجد التى تم الانتهاء من بنائها وتشييدها، وذلك يوم الجمعة المقبل، وفى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأكد الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تشرف مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، يوم الجمعه القادم الموافق 2022/2/18، بإفتتاح مسجدين جديدين من المساجد التى تم الإنتهاء من بنائها وتشييدها وهى مسجد أبو غريب بكيمان المطاعنة بقرية أصفون، ومسجد آل يعقوب بقرية زرنيخ بمركز ومدينة إسنا، وبحضور كوكبة من المواطنين والمسؤلين بمدينة إسنا.

كما كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تستكمل المديرية المشاركة بالدعاة المتميزين فى تنفيذ فعاليات ندوات التوعية المجتمعية "جلسات الدوار"، حيث تم الانتهاء من عقد 262 جلسة من المرحلة الثانية من الجلسات، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن تم الانتهاء من المرحلة الثانية من جلسات الحوار، والتى ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، وذلك بالتعاون مع مديرية أوقاف الأقصر اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 3 يناير 2022، والتي تستهدف قطاعات مختلفة من أرجاء المحافظة وذلك بمركزى إسنا وأرمنت، حيث يتم فى هذه الندوات مناقشة القضايا المختلفة التى تهم المرأة دينياً واجتماعياً واقتصادياً، وقد تم حتى يوم الأحد الموافق 2022/2/6 عقد عدد 262 جلسة فى المرحلة الثانية من جلسات الدوار، موجهاً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون مع المديرية فى سبيل إنجاز هذا الأمر.



















