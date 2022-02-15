اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أمريكا تطالب هندوراس باعتقال وتسليم رئيسها السابق

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 07:47 م
أمريكا تطالب هندوراس باعتقال وتسليم رئيسها السابق خوان أورلاندو هيرنانديز رئيس هندوراس السابق
كتب وكالات

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طالبت الولايات المتحدة هندوراس رسميًا باعتقال وتسليم رئيسها السابق خوان أورلاندو هيرنانديز، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من تركه منصبه.

 

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن هذا الطلب يأتى بعد سنوات من التكهن بشأن علاقاته المزعومة بمهربى المخدرات.

 

وحاصرت قوات الأمن ليل الاثنين الحى الذى يقيم فيه الرئيس السابق، وقررت محكمة العدل العليا عقد اجتماع عاجل، الثلاثاء، لاختيار قاض للتعامل مع طلب التسليم.

 

ولم يتم الإعلان بالتحديد عن التهم التى يواجهها هيرنانديز، ولكن ممثلى الادعاء الفيدراليين فى نيويورك اتهموه فى وقت سابق بأنه متآمر مشارك فى قضية تهريب مخدرات.

 

وزعم ممثلو الادعاء أن صعوده السياسى كان مدفوعًا بأرباح المخدرات، لكن لطالما نفى الرئيس السابق للبلد الواقع فى أمريكا اللاتينية ارتكاب أى مخالفة.

وامتنعت نيكول نافاس المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية عن التعليق.

 

 


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