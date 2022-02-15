أسعار الذهب تنخفض 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 810 جنيهات للجرام

كتب إسلام سعيد

هبطت أسعار الذهب قبل قليل 7 جنيهات في مصر، وذلك بعد ارتفاع الأسعار صباحًا بحوالي 6 جنيهات، وجاء هبوط سعر الذهب الآن نتيجة تراجع السعر العالمي للذهب إلي 1855 دولار مقابل 1876 دولار ، بسبب استمرار المضاربة على الذهب مع تزايد الأزمة الروسية الأوكرانية.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 24 سجل 925.25 جنيه.

عيار 21 سجل 810 جنيهات.

عيار 18 سجل 764.25 جنيه.

الجنيه الذهب 6840 جنيها.

وكانت أسعار الذهب قفزت إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر وسط عزوف المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر وإقبالهم على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا، مع تزايد التوتر بين روسيا والغرب بخصوص أوكرانيا.

وحصل المعدن النفيس على مزيد من الدعم مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، مما يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا، وتراجع الدولار قليلا، فيما دعم جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين الحائزين على العملات الأخرى.

وتراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.79 دولار للأونصة، في حين انخفض البلاتين 0.1% إلى 1026.86 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4% إلى 2349.82 دولار.