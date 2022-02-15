أسعار الذهب اليوم ترتفع 6 جنيهات.. عيار 21 يسجل 817 جنيها للجرام

كتب – إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بقيمة 6 جنيهات، مستهل التعاملات على الذهب، وبذلك يواصل الذهب صعوده متأثرا بالتطورات الكبيرة في الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يزداد الطلب على الذهب مع الاحداث الاقتصادية والسياسية والأمنية، وقفزت أونصة الذهب لمستويات 1876 دولار وقت صياغة هذه السطور.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 سجل 934 جنيها.

عيار 21 سجل 817 جنيها.

عيار 18 سجل 700.25 جنيه

الجنيه الذهب 6536 جنيها

قفزت أسعار الذهب بالسوق المصري بقيمة 12 جنيها، وذلك نتيجة تحرك أسعار الذهب العالمية إلى مستويات 1858 دولارا بسبب بيانات اقتصادية سلبية، الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب في السوق، ثم واصل المعدن النفيس قفزته اليوم بصعود 6 جنيهات ليصل إجمالي صعود الذهب 18 جنيها في 3 أيام أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى لها في شهرين تقريبًا، حيث أدت المخاوف من ارتفاع التضخم وتزايد التوترات بين روسيا وأوكرانيا إلى رفع الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا، بحسب هاني جيد رئيس شعبة الذهب.