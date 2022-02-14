BBC: رجل يعثر على عظام بشرية عمرها 5 آلاف عام أثناء تجديفه بنهر التايمز بلندن

كتبت رباب فتحى

عثر رجل على عظم بشري يعود عمره إلى أكثر من 5000 عام، أثناء تجديفه فى نهر التايمز في لندن. ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، رأى مصمم الجرافيك سايمون هانت عظمة الفخذ البشرية ملقاة على الحصى والصخور في قاع النهر ذات صباح.

عندما رآه لأول مرة ، لم يستطع سايمون معرفة عمره ، لذلك اتصل بالشرطة للإبلاغ عن اكتشافه.

وقال لـ"بي بي سي" إن العظام بدت قديمة جدًا ، لكن جزءًا مني كان يفكر في ماذا لو لم يكن كذلك؟". "ليس لدي أي فكرة عن شكل العظام إذا بقيت في الماء لمدة عامين فقط ، فماذا لو كانت شيئًا أكثر وراءه قصة مخيفة؟"

والتقط العظم ووضعه في كيس بلاستيكي شفاف لأخذه إلى المنزل. عندما اتصل بالشرطة ، طلبوا منه أن يوضح لهم مكان وجود العظم حتى يتمكنوا من التحقيق. لسوء الحظ ، جاء المد وكانت البقعة تحت الماء بحلول الوقت الذي وصل فيه الضباط.

وقررت الشرطة إرسال العظم للفحص المعملي ، والذي استغرق عدة أشهر. في النهاية ، اتصل المحققون بسايمون ليطلبوا منه الحضور إلى مركز الشرطة لأخذها.

جاءت هذه العظام من العصر الحجري الحديث البريطاني المتأخر بين 3516 و 3365 قبل الميلاد. وقدر عالم آثار ارتفاع الشخص بـ 5 أقدام و 7 بوصات ، لكن لم يتمكنوا من معرفة جنس الشخص.

قال سايمون: "قال لي الناس إنهم يعتقدون أنه من الغريب أن أجدها في لندن ، لكن علينا أن نتذكر أنه لم تكن هناك لندن في ذلك الوقت". "أعتقد أنه كان يجب أن يكون في الوحل أو شيء من هذا القبيل ، لأنه محفوظ جيدًا ، ثم تم تحريكه ووجد طريقه إلي في النهر."

في النهاية ، يأمل سايمون أن تذهب العظم إلى متحف لندن ، لكنه في الوقت الحالي يوجد في منزله "في مكان لا تستطيع القطة أكله".

قال: "أريد أن أظهر الاحترام لأن هذا كان شخصًا. كانت هذه العظمة جزءًا من ساق شخص ما كان يتجول هنا منذ أكثر من 5000 عام."