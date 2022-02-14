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8 معلومات عن مسابقة تعيين 30 ألف معلم لسد العجز في المدارس

الإثنين، 14 فبراير 2022 10:10 ص
8 معلومات عن مسابقة تعيين 30 ألف معلم لسد العجز في المدارس وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعض التفاصيل الخاصة بمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم لسد العجز في المدارس، نرصد في التقرير التالى بعض التفاصيل.
 
 
ـ إعلان تفاصيل المسابقة بعد إجازة نصف العام الدراسى.
 
ـ يتم حاليا التنسيق والعمل مع أساتذة كليات التربية وجهاز التنظيم والإدارة بشأن المسابقة.
 
ـ الأولوية في مسابقة تعيين 30 ألف معلم سيكون لسد العجز في الصفوف الأولى بنظام التعليم الجديد من رياض الأطفال حتى الرابع الابتدائى.
 
ـ سيتم اختيار معلمين على أعلى مستوى من الكفاءة.
 
ـ سيتم عقد امتحانات للمعلمين المتقدمين لاختيار أفضل العناصر.
 
ـ على الراغبين في التقدم للمسابقة عدم الانسياق وراء أي صفحات أو مواقع تزعم توفير رابطا للتقديم لأنه حتى الآن لم تعلن الوزارة أي روابط للتقديم.
 
ـ ستعلن التخصصات والمؤهلات المطلوبة ومواعيد التقدم للمسابقة والشروط والضوابط أثناء المؤتمر الصحفى.

التربية والتعليم

مسابقة تعيين 30 الف معلم

سد العجز في المدارس

التقدم على مسابقة 30 الف معلم

اخبار مصر

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